Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

7 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya Karayolu Sivas'in Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada, İ.K yönetiminde ki 34 HV 0393 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İ.K., M.K., T.D. ve A.K. yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:42 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 19:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]