Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
7 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı Sivas
'ın Gürün
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri- Malatya
Karayolu Sivas'in Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada, İ.K yönetiminde ki 34 HV 0393 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan sürücü İ.K., M.K., T.D. ve A.K. yaralandı. Yaralılar Gürün Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:42 Kaynak: İHA
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir