KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika
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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

08.05.2022 02:35

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp refüje çarptı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp refüje çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. Balçova'dan Konak yönüne gitmekte olan V.A. yönetimindeki 35 TVC 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazayı görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde yolcu konumunda bulunan 4 yaralıyı otomobilden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü V.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yavaşlayan trafik, otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

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Münir Karaloğlu, Otomobil, İzmir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI - Son Dakika
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