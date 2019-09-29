Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

13 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 77 nolu cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenemeyen 27 ABB 671 plakalı otomobil virajı alamayınca kaldırıma çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralılar kentteki hastanelere götürüldü.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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