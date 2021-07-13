Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin kontrolden çıkması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin kontrolden çıkması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Gürsu Tesisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 LZ 724 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken, araç ise hurdaya döndü. Bitlis AFAD Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

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