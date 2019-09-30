Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı

18 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6'sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Çobanpınarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayşe Doğan (36) yönetimindeki 01 DD 366 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yaklaşık 70 metre takla attı. Kazada sürücü ile otomobildeki Hasan (14), Cansu (17), Oğulcan (9), Züleyha (38), İlknur (16), İkranur (7) ve Afifenur Doğan (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan Ayşe ve Züleyha Doğan, ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.


Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu
Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:35:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]