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Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü 2 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü 2 yaralı Tosya'da eski muhtar kazada öldüKASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü 2 yaralı

Tosya'da eski muhtar kazada öldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kastamonu'dan Tosya istikametine gelmekte olan Kösen Köyü eski muhtarı Ahmet Uysal yönetimindeki 37 KB 179 plakalı otomobil Tosya ilçesine 10 km kala Beşçeşmeler Mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Ahmet Uysal hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Satiye U., Sakine yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansı Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kösen Köyü eski muhtarı Ahmet Uysal ve yaralıların Kastamonu ilinden nişandan döndükleri öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak durabildi: 1 ölü 2 yaralı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:00 Kaynak: İHA
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