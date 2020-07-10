Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak dereye uçtu - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak dereye uçtu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarpıp yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarpıp yaklaşık 70 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole devrildi. Dereye düşen araç sürücüsü ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Davala mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Ankara'ya gitmek üzere 45 ABL 522 plakalı otomobili ile Manisa'dan yola çıkan Sema Döngel(52), Kula istikametinden Uşak istikametine seyir halinde iken Davala mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı, sonra da taklalar atarak yaklaşık 70 metre yükseklikten şarampole uçtu. Dereye gömülerek durabilen otomobilde, sürücü Sema Döngel yaralandı. Otomobilin şarampole uçtuğu ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dereye uçan otomobilin yanına inen itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. İlk müdahalesi dere kenarında yapılan yaralı, itfaiye, polis, jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucu karayoluna çıkarıldı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsünün, kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilden sadece hafif sıyrıklarla kurtulması şans olarak değerlendirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak dereye uçtu - Son Dakika
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