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Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı

10.02.2022 16:15
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tepetarla Mahallesi D-650 karayolu Karasu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O. idaresindeki 54 PP 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı, taklalar atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada, sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Havva O. ile Samet O. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı

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Örnekköy, Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak taraya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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