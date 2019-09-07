Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep-Şanlıurfa otobanında seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep- Şanlıurfa otobanında seyir halindeki otomobil kontrolden çıktı. Kazada bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep-Şanlıurfa otobanında Ahmet I.idaresindeki 21 BK 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, toprak zemine düştü. Kazada, sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Eşref Öyaralanarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yolcu Yunus Özcankaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Özcan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurum'na götürüldü.

Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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