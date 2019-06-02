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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralıKARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya takla atması sonucu 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya takla atması sonucu 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Karaman-Bucakışla Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bucakışla Köyü'nden Karaman istikametine seyretmekte olan Halil Tekin (68), yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek tarlaya takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Hayriye Gümüş (80), olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta bulunan Ömer Adalı (4), Ayşe Tekin (60), Emine Adalı ve Fadime Gümüş yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, yaralıların kaldırıldığı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:34 Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa
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