Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

6 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö 'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BV 6342 plakalı otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ç.Ö yara almazken yan koltukta oturan G.D yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.D'yi Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
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