Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
6 saat önce
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya uçarak takla attı.
Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö 'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BV 6342 plakalı otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ç.Ö yara almazken yan koltukta oturan G.D yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.D'yi Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.
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