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Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

15.02.2022 10:19
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 54 AFS 426 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin neticesinde kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil tarlaya uçtu.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla alakalı jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

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Otomobil, Sakarya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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