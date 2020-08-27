Kontrolden çıkan otomobil telefon direğini devirip şarampole düştü - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil telefon direğini devirip şarampole düştü
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil çarptığı yol kenarındaki telefon direğini devirerek yaklaşık 10 metrelik şarampole düştü.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil çarptığı yol kenarındaki telefon direğini devirerek yaklaşık 10 metrelik şarampole düştü. Kazada anne ve kızı yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolunun 8. kilometresi Hava Meydan Komutanlığı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit G., yönetimindeki 46 VB 627 plakalı otomobil kavşak yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki telefon direğine çarpıp devirdi ardından yaklaşık 10 metrelik şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü Cahit G., yara almadan atlatırken eşi Aynur G., (42) ve kızı L.Z.G., (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından devrilen telefon direğinin kaldırılması için bölgeye gelen telekomünikasyon şirketi tarafından kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
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