Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı

12.10.2022 23:47

Son dakika 3. sayfa haberine göre Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönerek sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ters dönerek sürüklenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydan geldi. Ümit K. idaresindeki 78 AV 446 plakalı otomobil yola dökülen mucur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönüp sürüklendi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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