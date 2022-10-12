Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda meydan geldi. Ümit K. idaresindeki 78 AV 446 plakalı otomobil yola dökülen mucur nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters dönüp sürüklendi. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika

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