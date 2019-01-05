Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil, Trafik Lambası Direğini Devirip 2 İş Yerine Çarparak Durabildi

Kontrolden Çıkan Otomobil, Trafik Lambası Direğini Devirip 2 İş Yerine Çarparak Durabildi

43 dakika önce

? ANKARA'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine ve 2 iş yerine çarptı.

? ANKARA'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine ve 2 iş yerine çarptı. Otomobil sürücüsünün polis ekipleri geldiği sırada olay yerinde olmaması dikkat çekti.

Olay, Keçiören ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Yunus Emre Caddesi'nde seyir halinde olan 06 DN 1466 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımdaki trafik lambası direğine çarpan otomobil, daha sonra cadde üzerindeki iki iş yerine de çarptıktan sonra durabildi. Kazada, iki iş yerinde hasar meydana getirip, trafik lambasını da yerinden koparan aracın sürücüsü, kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, incelemelerde bulundu.

Polis, kazaya karışan aracın sürücüsünün kimliğini tespit etmek üzere çevredeki MOBESE kameralarını incelemeye aldı ve soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:50 Kaynak: DHA

Keçiören, Polis, 3. Sayfa
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