Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi. - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi...Kaza anı kamerada

ANTALYA - Antalya'da direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü önce 3 otomobile daha sonra briket yığınlarına çarparak durabildi. Araçtan esnaf tarafından çıkartılan ve korktukları gözlenen gençler, aracın freninin kilitlendiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi 5069 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki Hasan Ü, 07 AHN 889 plakalı otomobiliyle ilerlemeye başladı. Bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Hasan Ü, park halindeki iki araca çarptıktan sonra karşıya geçip, yine park halindeki bir otomobile ve briket yığınlarına çarparak durabildi. Kazada iş yerinin demir kapısı da büyük zarar gördü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine çok sayıda esnaf toplandı. Araç içindeki iki genç vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazada iki otomobil hurdaya döndü.

Öte yandan kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak başından hızla hareketlenip sağa sola yalpalayarak giden otomobil, önce park halindeki bir araca, ardından diğer araca vurup, karşı şeritteki park halindeki bir otomobil ve briket yığınına çarparak durabildiği görüldü.

"Kayıtlar drift gibi"

Kaza sesine dışarı çıkan Mustafa Gökova, "Arkadaşlarla içeride oturuyorduk, gürültüye dışarı çıktık. Baktık bir aracımıza ve briket yığınların otomobil çarpmış. Kamera kayıtlarına baktık iki araca daha çarpmış bu otomobil. Aracın içinde iki genç vardı. Muhtemelen bir hız ve dikkatsizlik vardı. Aracın içinden vatandaşlar gençleri zor çıkardı. Gençler korkuyorlardı, hatta ağladılar. Frenin takılı kaldığını söylediler ama kamera kayıtları sanki drift gibi gösteriyor" dedi.

Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi.

Otomobil, Antalya, Esnaf, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara çarptı, ardından duvara vurarak durabildi. - Son Dakika

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