Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı... Kaza 20 saat sonra fark edildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı... Kaza 20 saat sonra fark edildi

30.06.2023 16:39

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 500 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. 20 saat sonra fark edilen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerin kırsal ve ağaçlık olması nedeniyle kaza fark edilmedi. Kazalı araca ulaşan ekipler, sürücü Halil Yıldız, Yücel Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı... Kaza 20 saat sonra fark edildiKazada 1 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti
TOKAT - Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 500 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. 20 saat sonra fark edilen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Tokat Kızılöz köyü mevkiinde meydana geldi. Hamdi Yıldız idaresindeki 60 BD 404 plakalı KİA marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tokat'ın Kızılöz Köyü yolu yakınlarında yaklaşık 500 metrelik uçurumdan uçtu. Kazanın meydana geldiği yerin kırsal ve ağaçlık olması nedeniyle kaza fark edilmedi. Araçta bulunanların yakınları uzun süre haber alamayınca, şahısları aramaya başladı. Kazanın üzerinden 20 saat geçmesinin ardından kazanın yapıldığı yerden geçen köylüler hurdaya dönen aracı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazalı araca ulaşan ekipler, sürücü Halil Yıldız, Yücel Yıldız'ın cansız bedenine ulaştı. Ambulansa konularak Tokat Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Araçtan ağır yaralı olarak kurtarılan Şerife Yıldız Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Tokat, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı... Kaza 20 saat sonra fark edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı... Kaza 20 saat sonra fark edildi - Son Dakika
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