Kontrolden Çıkan Otomobil Üst Geçit Merdivenine Çarparak Durabildi... 2 Yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçit merdivenine çarptı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Tekirdağ
'ın Saray
İlçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üst geçit merdivenine çarptı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Çerkezköy
İstikametinden Saray istikametine doğru seyir eden 59 BP 189 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üst geçit merdivenlerinin altına girdi. Aracın içinde sıkışan D.Ç ve E.E. isimli 2 şahıs Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekipleri tarafında kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastahaneye kaldırıldı. Yaralıların Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine gelen polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:38 Kaynak: İHA
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