Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Girdi: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Yağmur Suyu Kanalına Girdi: 3 Yaralı

46 dakika önce

Kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına girdi: 3 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına girdi: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yağmur kanalına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerine Körfez Şirinyalı mevkii D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut K. İdaresindeki 34 NF 1808 plakalı otomobil, D-100 Karayolu mevkiinde seyir halinde ilerlediği esnada kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına çarparak durabildi. Çarpma sonucu büyük hasar oluşan araçta sürücü Aykut K., eşi Melek K. ve ismi öğrenilemeyen çocukları yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:33 Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa
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