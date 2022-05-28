Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı

28.05.2022 11:07
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp yan döndü.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp yan döndü. Yan dönen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber olurken, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali Erbey idaresindeki 64 DS 775 plakalı otomobil, rampadan indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, bariyerlere çarparak yan döndü. Kazanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Serdar Soner kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, sürücü Mehmet Ali Erbey araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları için itfaiye ekipleri ile vatandaşlar seferber olurken, sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Erbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Otomobil, İtfaiye, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil yan döndü; 1 yaralı - Son Dakika


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