Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı

26.07.2022 16:40
Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı

Uşak'ta kontrolünden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta kontrolünden çıktıktan sonra aydınlatma direğine çarparak yan yatan otomobilde bulunan aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - İzmir karayolu Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hasan Yorulmaz (35), kontrolündeki 43 VF 422 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda zikzaklar çizerek ilerleyen otomobil önce aydınlatma direğine çarptı sonrasında ise çarpmanın etkisiyle savrularak yan devrildi.

İhbarlar sonrasında kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hasan Yorulmaz, eşi Emine Yorulmaz (28) ve çocukları M.Y. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

YORUMLAR
500
Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu Uşak'taki yangınında 5,5 hektar alan kül oldu
Kaynak: İHA

İzmir, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:21 2045 yılından geldiğini iddia eden adam, gösterdiği videoyla ürküttü
16:20 Fenerbahçe'den Gustavo Henrique transferini resmen açıkladı! Brezilyalı savunmacı akşam saatlerinde İstanbul'da olacak
16:11 Muhammet'i çöp evde kilit altında tutan teyzenin ifadesi ortaya çıktı: Kendisine yaklaştırmıyordu
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya yolcusu! Putin ile yapılacak zirvede tahıl konusu ve Ukrayna'daki son durum ele alınacak
15:32 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:56 Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum
15:50 Erken seçim için dillendirilen tarihin AK Parti için özel bir anlamı olduğu öne sürüldü
15:49 Alman devi sadece 79 dakika forma giyen genç futbolcuya 28.5 milyon euro ödedi
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 16:40:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil yan yattı; 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement