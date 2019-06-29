Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi

9 dakika önce

Kocaeli'nşn İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi, System.String[]
Kocaeli'nşn İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki boş araziye devrildi. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza akşam saatlerinde İzmşt Sanayi Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 34 PB 648 otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana devrildi. Yan yatan otomobilden yara almadan çıkan sürücüsü S.S. ise kendi imkanları ile araçtan çıktı. Otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:14 Kaynak: İHA
İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! Kandıra'daki Miço Koyu Kadınlar Plajı'na mavi bayrak verildi Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:23:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]