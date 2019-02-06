Kontrolden Çıkan Otomobil Yola Devrildi: 1 Ölü 3 Yaralı
41 dakika önce
Kontrolden çıkan otomobil yola devrildi: 1 ölü 3 yaralı Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobil yola devrildi: 1 ölü 3 yaralı Sivas
'ın Kangal
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Malatya
- Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere
mevkisinde meydana geldi. İ. Öz yönetiminde ki 58 BD 960 plakalı otomobil Malatya'dan Sivas istikametine seyir halindeyken yol kenarındaki çakıla girip kaydı. Kayan araç yola devrildi. Araçta bulunan Medine Öz olay yerinde hayatını kaybetti. İ Öz, M. Öz ve S. Öz ise yaralandılar. Yaralılar Kangal Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:54 Kaynak: İHA
Meteorolojiden 4 İl İçin Fırtına Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor
ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğarak Öldürdü
Erdoğan, İlk Seçim Mitingini Sivas'ta Yapacak
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi