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Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu Otomobilin çarptığı inek telef olduBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir araç, yol ortasında çarptığı ineği metrelerce havaya uçurdu.

Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu
Otomobilin çarptığı inek telef oldu
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki bir araç, yol ortasında çarptığı ineği metrelerce havaya uçurdu. Kaza nedeni ile inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, dün Kozluk ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde ana yolda seyreden otomobil, hızını alamayarak yolda bulunan bir ineğe çarptı. Çarpma anı yol kenarında bulunan bir istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin ineğe çarpması ve hayvanın metrelerce yükseldikten sonra yere çakılması görülüyor.
Olayın ardından inek telef olurken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kontrolden çıkan otomobil yolun ortasındaki ineği böyle havaya uçurdu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:42 Kaynak: İHA
Batman, Kozluk, 3. Sayfa
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