Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı Mersin'de tehlikeli viraj yön levhasına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tehlikeli viraj yön levhasına çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 5 yaralı
Mersin'de tehlikeli viraj yön levhasına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tehlikeli viraj yön levhasına çarparak durabildi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişi ayakta tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erdemli ilçesini Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlayan Güzeloluk karayolu üzerindeki Arkıt mevkisinde meydana geldi. Mersin Karaman istikametinde seyreden Kadir Y. yönetimindeki 33 VZ 269 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tehlikeli viraj yön levhasına çarptı. Kazada bir kişi ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer 4 kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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