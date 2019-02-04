Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı

48 dakika önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Denizli-Çivril karayolu Kızılcayer Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. yönetimindeki 20 NP 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Mehmet Y.'yi sıkıştığı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıyı hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

İtfaiye, Çivril, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:31:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Otomobil Yön Tabelasına Çarptı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]