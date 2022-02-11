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Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi! - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!

11.02.2022 09:14

Ankara'nın Çankaya İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan motokuryeye çarptı. Çarpma sonucunda motokurye yaşamını yitirdi.

Dün saat 15.00 sıralarında Çankaya İlçesi Malazgirt Mahallesi 929 Caddesinde iddialara göre otomobil sürücüsü İbrahim C. direksiyon hakimiyetini kaybederek motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpma sonucunda otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü İbrahim C. gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

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Malazgirt, Otomobil, Çankaya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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