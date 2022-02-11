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Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

11.02.2022 08:37

Ankara'nın Çankaya İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan motokuryeye çarptı.

Ankara'nın Çankaya İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü sipariş dönüşü iş yerine gitmekte olan motokuryeye çarptı. Çarpma sonucunda motokurye hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankaya İlçesi Malazgirt Mahallesi 929 Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, 34 HU 9474 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim C. direksiyon hakimiyetini kaybederek motokurye Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda otomobil savrularak, yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada sürücü İbrahim C. ve motokurye Ahmet Rüştü Bayar yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü İbrahim C. gözaltına alındı.
(Mehmet Kalay - Hidayet Türkyılmaz-İHA)

Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada
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Otomobil, Çankaya, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada - Son Dakika
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