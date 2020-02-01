Kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:27 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mızar Caddesi'nde devrildi.
Otomobilin devrilme anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücünün kaza sonrası şok geçirmesi, araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı yer alıyor.
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