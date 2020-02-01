Kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilin devrilme anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sürücünün kaza sonrası şok geçirmesi, araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Mızar Caddesi'nde devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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