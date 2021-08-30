Son dakika: Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

- Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında

Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda bulunanlar yardıma koşacağına kazaya uzaktan seyretti

BİLECİK - Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu ve yol kenarında yağmur suyu gideri için yapılan su kanalına çarparak durduğu anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde bir başka dikkat çekici konu ise kazanın meydana geldiği yerdeki akaryakıt istasyonunda bulunanları kazazedeye yardım etmek yerine olayı film seyreder gibi izlemeleri oldu.

Edinilen bilgilere göre, D-650 Sakarya Bilecik karayolunda seyir halinde olan 26 E 7445 plakalı otomobil sürücüsü Ayhan Şahin Vezirhan beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan su kanalının girerek durabildi. Kazada sürücü Şahin yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansırken, kaza sonrası istasyonda bulunanlarının ise yardıma koşacağına kazaya uzaktan seyretmeleri gözlerden kaçmadı.