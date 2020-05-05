Kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Kamışlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 42 YF 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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