Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı

08.06.2022 09:47
Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde atık malzemelerin içerisinde bulunduğu pikabın kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde atık malzemelerin içerisinde bulunduğu pikabın kontrolden çıkarak şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kulu-Konya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemeleri toplayan Murat E. (77) idaresindeki 42 ABZ 45 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen pikabın sürücüsü Murat E., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KONYA

Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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