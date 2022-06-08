Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kulu-Konya karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemeleri toplayan Murat E. (77) idaresindeki 42 ABZ 45 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen pikabın sürücüsü Murat E., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan pikap takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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