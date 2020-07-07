Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan sepetli motosiklet devrildi: 4 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan sepetli motosikletin devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında, Göller Yaylası Burungöl mevkiinde meydana geldi. Mahsuni Gonfer'in (24) kullandığı plakasız sepetli motosiklet, teknik arızadan dolayı kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, Gonfer ile yolcu Çilem Gonfer (27), Yaşar Gonfer (64) ve Şahin Gonfer (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Mahsuni, Çilem ve Şahin Gonfer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:04 Kaynak: DHA
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