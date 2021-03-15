İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı - Son Dakika

İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı

15.03.2021 00:55

Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralıİzmir'in Balçova ilçesinde iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan minibüs, takla atarak sahil yoluna uçtu.

İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan minibüs, takla atarak sahil yoluna uçtu. Kazada araçta bulunan baba-oğul oldukları öne sürülen 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Otoyolda Narlıdere Balçova istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini minibüs, Üçkuyular İskele durağında trafik lambalarına çarptıktan sonra takla atarak sahil yoluna uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan ve baba-oğul oldukları öne sürülen Murat D. (43) ile Ahmet D.'yi (18) yaptıkları müdahale sonucu çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, servis minibüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Bu anada normal zamanda çok sayıda vatandaşın akşam saatlerinde vakit geçirdiği sahil bandında pandemi nedeniyle kimsenin olmaması ve servis minibüsünün denize devrilmemesi olası bir faciayı engelledi. Havadan çekilen dron görüntüsü ile kazanın şiddeti de gözler önüne serildi.

İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı
İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı

Narlıdere, Balçova, Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR-Kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi: 2 ağır yaralı - Son Dakika


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