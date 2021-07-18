Kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi: 2 yaralı

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi. Toz sodalar yola dökülürken, tır içinde sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan soda yüklü 41 EB 026 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada tır içerisindeki sürücü ve yanında bulunan 1 kişi sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.