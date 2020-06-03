Kontrolden çıkan taksi akaryakıt istasyonuna girdi - Son Dakika

Sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hasarlı aracı çekiciyle kaldırdı.

Akaryakıt pompa cihazına çarpan araçta ve pompada hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarı'ndan Okmeydanı istikametine giden F.Ç. yönetimindeki 34 TED 31 plakalı taksi yoldan çıkarak benzin istasyonuna girdi.

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