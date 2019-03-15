Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Taksi Evin Bahçesine Girdi

Kontrolden Çıkan Taksi Evin Bahçesine Girdi

42 dakika önce

Sivas'ta kontrolden çıkan taksi, müstakil evin bahçesine girdi.

Sivas'ta kontrolden çıkan taksi, müstakil evin bahçesine girdi.

Huzur Mahallesi 6. Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 58 TN 748 plakalı taksi, Hasan Aslan'a ait evin bahçesine girdi.

Evin duvarına çarparak duran araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden uzaklaşan taksi şoförünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Evin sahibi Aslan, benzer kazaların daha önce de yaşandığını belirterek, "Aracın çarpma sesini duyunca korktuk, dışarı çıktık. O esnada hepimiz evdeydik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Hasan Aslan, Huzur Mahallesi, Sivas, Güncel
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