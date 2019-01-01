Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Taksi Reklam Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Taksi Reklam Direğine Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde reklam direğine çarpan taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Kontrolden Çıkan Taksi Reklam Direğine Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde reklam direğine çarpan taksinin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Köksal yönetimindeki 01 T 2363 plakalı taksi, Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı.

Aracın kontrolden çıkarak savrulma anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı kazada sürücü Köksal ağır yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:01 Kaynak: AA

Zeytinli, Seyhan, Adana, Güncel
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