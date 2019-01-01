Kontrolden Çıkan Taksi Reklam Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesinde reklam direğine çarpan taksinin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Köksal yönetimindeki 01 T 2363 plakalı taksi, Zeytinli
Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun reklam direğine çarptı.
Aracın kontrolden çıkarak savrulma anının iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı kazada sürücü Köksal ağır yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu.