Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

48 dakika önce

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan su yüklü tanker, peş peşe 5 araca çarptı.

Kontrolden çıkan tanker, 5 araca çarptı: 2'si ağır 5 yaralı, System.String[]
YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan su yüklü tanker, peş peşe 5 araca çarptı. Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Çınarcık ilçesinde meydana gedi. M.G. (54) yönetimindeki 77 AAG 686 plakalı su yüklü tanker, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Suudi Arabistan uyruklu Alahmadı A.'nın (42) kullandığı 34 BIZ 524 plakalı otomobile ardından 4 araca çarptı. Kazada, 2'si ağır 5 kişi yaralanırken 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, Yalova-Çınarcık yolu, 1 saat trafiğe kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.


Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:13 Kaynak: DHA
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