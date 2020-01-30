Kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarptı.


Kaza, saat 07.30 sıralarında İzmir- Ankara D 300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Halil T. (51) idaresindeki 42 CHV 68 plakalı tanker, Kavacık rampasından indiği esnada yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce orta refüjdeki bariyerlere çarparak duran tanker karayolunu trafiğe kapattı. Kazada, tanker sürücüsü Halil T. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı Halil T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kula Devlet Hastanesine sevk etti.


Öte yandan polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemleri alırken kara yolunu trafiğe kapatan tanker, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik akışında yaklaşık 1 saat aksama yaşanan D 300 kara yolunun Uşak istikameti, tankerin yoldan kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.


Yaralı sürücü Halil Tunç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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