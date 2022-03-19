Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

19.03.2022 11:57

Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Sarılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hastane Caddesinde Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan Ali Güzel'in kullandığı 07 AGD 760 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürü ve palmiyeye çarptı.

Kazada araç sürücüsü Ali Güzel ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Türkan Güzel yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika


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