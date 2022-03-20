Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı

20.03.2022 00:58
Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarpan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde Manavgat istikametinden Sarılar istikametine gitmekte olan Ali Güzel'in kullandığı 07 AGD 760 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürü ve palmiyeye çarptı. Kazada araç sürücüsü Ali Güzel ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Türkan Güzel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Ali Güzel, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan ticari araç palmiyeye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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