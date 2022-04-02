Kontrolden çıkan ticari araç refüjdeki palmiyeye çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Remzi Güven Caddesinde seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Şelale Mahallesi istikametine seyir halindeki Faruk Tepe'nin kullandığı 07 LNJ 54 plakalı hafif ticari araç, Yayla Mahallesi 2518 sokak kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkıp refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Kazada, aracı kullanan Faruk Tepe ile araçta yolcu olarak bulunan Ulaş Deniz T. ve Mustafa Celal Ö. isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA