Kontrolden çıkan ticari araç takla atarak savruldu: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atarak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 21.30 sıralarında Isparta Sav yolunda meydana geldi. Bahattin Çelik idaresindeki 07 AUK 197 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıktan 100 metre sonra takla atarak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Can Çelik ve sürücü Bahattin Çelik yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ISPARTA