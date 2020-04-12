Kontrolden çıkan tır 3 araca çarpıp durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır 3 araca çarpıp durabildi

ORDU - Ordu'da kontrolden çıkan bir tır önce 3 araca, sonrasında ise eve çarparak durabildi.

Kaza, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 52 K 0128 plakalı tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önüne çıkan park halindeki 3 araca çarpan ve bir binaya çarparak durabilen tırın sürücüsü, iddiaya göre kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Panik yaşayan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve binada hasar oluştu.

Çevredekiler, tır sürücüsünün alkollü olabileceğini ve bu yüzden olay yerinde kaçtığını iddia ederken, polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.