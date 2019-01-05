Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Tır, 3 Otomobile Çarptı

Kontrolden Çıkan Tır, 3 Otomobile Çarptı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yoldaki 3 otomobile çarptı.

Kontrolden Çıkan Tır, 3 Otomobile Çarptı, System.String[]
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yoldaki 3 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Denizli- Aydın yolu Menderes Kavşağı'nda meydana geldi. Güven Çelikparmak yönetimindeki 35 TUD 34 plakalı TIR Aydın yönüne giderken, kontrolden çıkarak önce yanında seyreden Ramazan Akgüllü yönetimindeki 20 RN 423 plakalı otomobile, ardından kavşakta bekleyen Adem Doymaz yönetimindeki 45 SA 954 plakalı otomobil ile Hasan Alan'ın yönetimindeki 20 DA 578 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Ramazan Akgüllü'yü ilk müdahalesinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin yaptığı ilk incelemede 3 otomobilde de hasar oluştuğu belirlendi. 

Kazayla ilgili sorüşturma başlatıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:22 Kaynak: DHA

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa
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