Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

10.03.2022 11:18

Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Isparta'da kontrolünü kaybeden tır, 7 araca çarptı.

Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

ISPARTA - Isparta'da kontrolünü kaybeden tır, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 MPA 02 plakalı tır sürücüsü, kontrolünü kaybederek 7 araca çarptı. Zincirleme kazanın ardından araçların içerisinde bulunan 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAT ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken kaza nedeni ile ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı
Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı
Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı

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Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Isparta'da kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı Kar yağışı etkili oluyor Kar yağışı etkili oluyor Köpekten kaçarken araç çarpan genç kızın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor Köpekten kaçarken araç çarpan genç kızın yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır 7 aracı biçti: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika


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