Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halinde olan bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjle bariyerler arasında sıkıştı.

Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halinde olan bir tır, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjle bariyerler arasında sıkıştı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan İbrahim Ö. idaresindeki 03 EN 688 plakalı tır, Kavacık rampasından inerken yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıktı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerler ve refüj arasına sıkışarak durabildi. Kaza esnasında tırın yakınında başka bir aracın olmaması büyük bir faciayı önlerken tır sürücüsü İbrahim Ö. kazayı yara almadan atlattı.


Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti tamamen trafiğe kapanırken İzmir istikametinde ise trafik akışı tek şeritten sağlandı. Karayolunu kapatan tır, Kula Belediyesine ait iş makinelerinin yardımıyla bariyerler ve refüj arasından çıkarıldı. Tırın, refüje kaldırılması ile trafik akışı her iki istikamete de tek şeritten sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 00:14:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrolden çıkan tır bariyer ile refüj arasına sıkıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]