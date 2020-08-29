Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika

Kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesi çevre yolunda kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 06 FN 3963 plakalı tır, Bozüyük istikametinden Eskişehir istikametine gitmekte iken Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak güçlükle duran tır nedeniyle Bozüyük-Eskişehir yolu bir süreliğine ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasının ardından çekici yardımıyla tır yoldan kaldırılarak yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza sonrasında yaralanan tır sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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