Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı
47 dakika önce
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıİSTANBUL - Kilyos Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
İSTANBUL - Kilyos Yavuz Sultan Selim
Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
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