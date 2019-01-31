Son Dakika Haberleri: Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı

Kontrolden Çıkan Tır Bariyerlere Çarptı

47 dakika önce

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptıİSTANBUL - Kilyos Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

İSTANBUL - Kilyos Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:31 Kaynak: İHA

Selim, 3. Sayfa
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